Kontrowersyjny materiał o Donaldzie Tusku. "Wiadomości" się doigrały

Nie ustaje burza po materiale "Wiadomości" TVP o Donaldzie Tusku, który zilustrowano ujęciami z Józefem Stalinem i Adolfem Hitlerem. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło sześć skarg - podaje press.pl.

- To jest tragedia, co zrobili z programem, w którym pracowałem 11 lat. Robią to m.in. rękami ludzi, z którymi tworzyłem jedną redakcję. A rozwalono ją pod pretekstem przywrócenia rzetelności i misji - komentował wcześniej Kamil Dziubka, wieloletni dziennikarz "Wiadomości", obecnie pracujący w portalu Onet.

O samym przemówieniu Donalda Tuska mówił z kolei w programie "Tłit" przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Stwierdził, że "nie porwało go". - Dziwię się tym zachwytem (...) Czy o polityku tej klasy nie powinniśmy spodziewać się odpowiedzi na pytanie, co dalej z UE? To projekt, który się chwieje, brunatnieje. Powinien powiedzieć: zrobimy to, to i to - komentował Czarzasty. Jak stwierdził, Tusk "nie powiedział po prostu nic", a "show" skradł mu szef "Liberte!" Leszek Jażdżewski.