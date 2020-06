Kontrowersyjny były ksiądz Piotr Natanek znowu prowadzi działalność. Wybudował sanktuarium, w którym gromadzą się jego wyznawcy

Postawione przez byłego ks. Piotra Natanka sanktuarium znajduje się we wsi Grzechynia, niedaleko Makowa Podhalańskiego (woj. małopolskie). Prowadzi tam on nadal swoją działalność, a jak pisze "Gazeta Krakowska", w niedzielę na nabożeństwach gromadzą się w nim tłumy wiernych. Są one również transmitowane na żywo w internecie, na stronach telewizji internetowej uruchomionej przez byłego duchownego. Jego kazania są też publikowane na You Tubie.

Piotr Natanek to były ksiądz katolicki, kaznodzieja i rekolekcjonista. Ma tytuł doktora nauk teologicznych oraz habilitację z historii. Wykładał również w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wzywał on. m. in do uznania Jezusa za króla Polski, a także do podporządkowania prawa publicznego "prawu bożemu". W związku z głoszeniem poglądów niezgodnych z oficjalną nauką kościoła katolickiego ks. Natanek został suspendowany w 2011 roku przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Oznacza to, że Piotr Natanek nie może sprawować funkcji kapłańskich. Mimo to robi on to nadal. W 2012 r. Rada Stała Episkopatu Polski przestrzegła katolików przed gromadzeniem się wokół niego i popieraniem głoszonych przez niego nauk.