Kontrowersyjna wypowiedź Iwony Hartwich o pracy jej syna. Zapytaliśmy o zdanie fundację i samego Kubę

Niepełnosprawny Jakub Hartwich, który przez 40 dni protestował w Sejmie, mimo wcześniejszych zapewnień jego matki Iwony, ma pracę i bardzo ją lubi. - Ja tylko chcę, żeby już do nas wrócił. Bardzo się przyjaźnimy - powiedziała Wirtualnej Polsce prezes zarządu "Fundacji z Widokiem", w której jest zatrudniony.

Według osoby, która jest blisko związana z "Fundacją z Widokiem" pani Hartwich nie przemyślała konsekwencji swoich słów. - Po co ukrywać coś, co jest przecież jawne, a informacje zawsze były na stronie fundacji i facebooku i wiele osób widziało codziennie Kubę w pracy. Nic w tym złego, że Kuba pracuje. Osoby niepełnosprawne powinny pracować. Uspołecznianie? Jasne. Każdy w pracy się uspołecznia, pełnosprawni także - mówi Wirtualnej Polsce.

Fundacja wydała oświadczenie ws. pracy Kuby

"Kuba to wyjątkowy człowiek. Czekamy na jego powrót"

- W całej sprawie najgorsze jest to, że społeczna sympatia do osób niepełnosprawnych została nadszarpnięta - dzwonią do nas osoby niepełnosprawne, które o tym opowiadają. Także uważamy, że wywalczona przez protestujących podwyżka świadczeń jest ważna, ale bez sympatii i wsparcia ludzi dobrej woli, tylko na środkach publicznych nie uda się na satysfakcjonującym poziomie rehabilitować osób niepełnosprawnych - wyjaśnia nam.

Kuba Hartwich: czuję się spełniony, chociaż przed protestem miałem mieszane uczucia

Nie jest jednak pewny, co będzie po proteście. Obawia się, że jego praca w fundacji się skończy ze względu na problemy finansowe. Wcześniej jego mama mówiła, że "pieniądzy z PFRON wystarczy już tylko na dwa miesiące". - Czas pokaże, co będzie dalej - powiedział nam Kuba.

Protest zawieszony. Iwona Hartwich: my jeszcze wrócimy!

- To nie jest koniec. My protest zawieszamy, nie kończymy - podkreśliła matka niepełnosprawnego Kuby. - Nikt z nami nie chce rozmawiać. Rząd nie chce z nami rozmawiać. Zaproponowałyśmy cztery kompromisy. To, co się stało dwa dni temu, ta szarpanina, mi lecą łzy po policzku. Robimy to z myślą o naszych dzieciach - tłumaczy powody decyzji.