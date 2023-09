Kontrowersje wokół strefy ULEZ. Blade Runners walczą z kamerami

- Wszyscy wiemy, że jest to ogólny krok w kierunku pay-per-mile. Aby zorganizować pay-per-mile, potrzebujesz samochodów ze śledzeniem GPS. Tak więc, w istocie, to, co robią, to dosłownie ustawiają cię do śledzenia twojego ruchu, twojego miejsca pobytu, gdzie idziesz, gdzie parkujesz, co robisz - uważa Lee. - Jeśli obudzimy się jutro i każdy samochód w Londynie będzie zgodny z przepisami, te kamery będą już przestarzałe. Do czego więc będą używane? Będą używane do pay-per-mile. Dlatego kamery są na wszystkich światłach, a większość sygnalizacji świetlnej znajduje się w odległości około mili od siebie.