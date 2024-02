Konsultor KEP o planach rządu. "Ma charakter dyskryminacyjny"

Zmniejszenie liczby godzin

Ks. prof. Tomasik odniósł się również do planów zmniejszenia lekcji religii w szkołach z dwóch godzin do jednej w tygodniu. - Ustawa o systemie oświata wyraźnie wskazuje, że zmiany można dokonać, ale tylko w porozumieniu z władzami Kościołów i związków wyznaniowych - przypomniał. Dodał też, że "takiego projektu nie ma na razie w obiegu prawnym i konsultacyjnym" oraz, że "program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej".