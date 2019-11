Konstytucjonaliści nie mają wątpliwości: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz nie mogą zostać sędziami TK

Na liście kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego pozostali tylko Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Tymczasem, jak wynika z zamówionych przez wicemarszałków Sejmu ekspertyz, nie mogą oni zostać sędziami TK. Członkowie komisji sprawiedliwości, która w środę zajęła się opiniowaniem tych kandydatur, nie mieli szans na zapoznanie się nimi przed rozpoczęciem dyskusji.

Kilka dni temu publicysta RMF FM poinformował, że dwójka kandydatów, którzy ukończyli już 67 lat, nie może kandydować do TK, ponieważ uniemożliwiają im to przepisy, które sami, jako posłowie, stworzyli. Sędziami TK mogą bowiem zostać tylko osoby, które nie ukończyły 65. roku życia.

Jaka jest treść opinii, którą zamówiła marszałek Sejmu? Nie wiadomo. Członkowie Komisji z opozycji zwrócili się do przewodniczącego komisji o chwilę przerwy, by mogli się zapoznać opiniami prawnymi. Ich wnioski jednak upadły. Proszono także o dostarczenie opinii. Ten wniosek także upadł.

- Mamy prawo zapoznać się z tymi opiniami, które istnieją, a o których dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili - mówiła wiceprzewodnicząca komisja Kamila Gasiuk-Pihowicz. Wnioskowała o przerwę w obradach i zaproszenie prof. Chmaja i Matczaka, by poznać ich opinie. Wniosek ten też został jednak odrzucony.

Przewodniczący komisji Marek Ast ucinał dyskusję, twierdząc, że jeśli potrwa dalej, to nie będzie czasu na zadawanie pytań kandydatom i komisja przejdzie od razu do głosowania nad opinią w tej sprawie.

Posłom opozycji nie udało się także przekonać przewodniczącego do tego, by zadawać pytania kandydatom oddzielnie, a nie jednocześnie. Wniosek został co prawda przegłosowany, ale upadł. PiS ma w komisji większość.