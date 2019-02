Konflikt nad Wigrami. Ministrze, zostaw dyrektora parku

Protestują mieszkańcy Wigierskiego Parku Narodowego, ksiądz i samorządowcy. Pracownicy parku piszą do ministra petycje i pytają, czy zamierza "ręcznie sterować" decyzjami w parkach narodowych i obszarach NATURA 2000. Wszystkich wzburzyło odwołanie dyrektora WPN.

Decyzja ministra zaskoczyła wszystkich

To zaskakujace również z tego względu, że dyr. Borejszo jest powszechnie szanowany przez wszystkich, bez względu na poglądy polityczne czy światopogląd. Jak mówi jeden ze strażników, który chce zachować anonimowość: "Przez 30 lat funkcjonowania WPN był i jest to jedyny dyrektor, który nie tworzy konfliktów, potrafi porozumieć się z różnymi grupami społecznymi, mieszkańcami parku i do tego własnymi podwładnymi. Generalnie człowiek mądry, ochroniarz przyrody, normalny, decyzyjny i krótko mówiąc na miejscu".