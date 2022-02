"Napad Rosji na Ukrainę doprowadzi do konfliktu". Szef Pentagonu w Warszawie

- Jakikolwiek napad Rosji na Ukrainę nie tylko doprowadzi do konfliktu, lecz także doprowadzi do złamania fundamentalnych zasad suwerenności i integralności terytorialnej, ale także prawa do samostanowienia państwa - powiedział. Szef Pentagonu dodał, że niektóre z jednostek rosyjskich rozmieszczone są ok. 200 mil od granicy z Polską.