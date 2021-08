Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Michała Dworczyka

Komisarz Bachelet wezwała Radę Praw Człowieka ONZ, aby podczas najbliższej sesji opracowała "mechanizmy ścisłego nadzorowania działań talibów". - Domagam się, by talibowie dążyli do przywrócenia jedności społeczeństwa i do pojednania poprzez przestrzeganie praw wszystkich, którzy tyle wycierpieli podczas dziesięcioleci konfliktu - oświadczyła.