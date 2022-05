Konferencja online "Biznes, który jest fair. Fairtrade z perspektywy CSR" odbędzie się już 10 maja

Konferencja online rozpocznie się o godz. 11:00 i potrwa 90 min. W tym czasie przedstawiciele z różnych branż, m.in. spożywczej, odzieżowej czy papierniczej przedstawią, jak odpowiedzialne budowanie ofert sprzedażowych, wewnętrzne decyzje zakupowe i edukacja pracowników mogą realnie wpływać na sprawiedliwe relacje handlowe, a tym samym zmieniać sytuację pracowników z krajów globalnego Południa, kończąc z niesprawiedliwym wynagradzaniem rolników czy przymusową pracą dzieci. To również okazja do podzielenia się tym, jak produkty Fairtrade wpisują się w działania CSR firm w Polsce, by wspólnie wspierać prawa pracownicze globalnie.