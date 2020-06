Konferencja Mateusza Morawieckiego, Łukasza Szumowskiego i Mariusza Kamińskiego

- To kompletne pomylenie faktów. Wicepremier Gowin złożył zawiadomienie dotyczące procedur w NCBiR (instytucji przyznającej granty - red.). I słusznie, bo te procedury, za PO, były nie do końca czytelne. Wiele firm, w tym mojego brata, w tym programie uczestniczyło. Jeżeli instytucja państwowa ogłasza konkurs to firmy się zgłaszają. One nie tworzą regulaminu, nie powołują dyrektora, tylko uczestniczą w transparentnym procesie - przekonywał Szumowski.