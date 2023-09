Konfederacja chce wykorzystać "króla memów"? "Panie Areczku" zabrał głos

- Nie wiem czy Konfederacja chce wykorzystać mój wizerunek. Na pewno ja postanowiłem skorzystać z tej popularności, która została zbudowana. Chciałbym dotrzeć do wyborców poprzez "pana Areczka" - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Stanisław Derehajło, kandydat z podlaskiej listy Konfederacji do Sejmu. Jest szerzej rozpoznawalny jako twarz memów znanych pod hasłem "panie Areczku". Polityk podkreślił, że dotychczas do memów z własnym wizerunkiem podchodził z dystansem. Sytuacja jednak zmieniła się, gdy w nadmorskich kurortach na straganach w sprzedaży pojawiły się gadżety z "panem Areczkiem". - Rozpoczęliśmy prywatne dochodzenie, kto to produkuje i gdzie. Szukamy producentów, szukamy osób, które zbijają na tym fortunę - przekazał dodając, że jak dotąd, nie udało się ustalić osób odpowiedzialnych za ten proceder.