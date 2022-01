Komisja ds. Pegasusa. Giertych zabiera głos

Adwokat wskazał, że z dat dotyczących szpiegowania go wynika, że podsłuchiwano go również podczas pobytu we Włoszech. - Sądzę, że inwigilacja mnie miała miejsce nie tylko na terenie Włoch, ale także Watykanu - mówił Giertych, przypominając, że w październiku 2019 roku w papieskiej bibliotece Pałacu Apostolskiego odbyło się spotkanie Donalda Tuska [ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej - przyp. red.] z papieżem Franciszkiem.