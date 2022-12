Kolejny zwrot Kukiza. "Wtedy wrócę do umowy z PiS"

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zapowiedział w czwartek, że jeśli przed głosowaniem wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry uchwalona zostanie ustawa o sędziach pokoju, wówczas on wróci do umowy z PiS. Dodał, że do czasu uchwalenia tej ustawy nie ma mowy o współpracy z PiS.