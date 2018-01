Kolejny sukces komisji weryfikacyjnej? Odkryła przeszłość kuratora rzekomego spadkobiercy kamienicy

Kurator rzekomego spadkobiercy kamienicy był pracownikiem służb w PRL, UOP, a w okresie rządów PO - dyrektorem w Służbie Kontrwywiadu. Ustaliła to komisja weryfikacyjna na wtorkowym posiedzeniu.

Zbigniew Lichocki - to jego nazwisko rozbrzmiewa teraz w kontekście reprywatyzacji. Komisja weryfikacyjna ujawniła bowiem, że był on kuratorem Józefa Pawlaka, który w 2011 roku miałby 128 lat i jednocześnie dyrektorem w SKW. Co więcej, ma za sobą pracę w służbach PRL, UOP.