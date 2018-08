Kolejny skandal pedofilski w Kościele. Mocne oskarżenie ks. Isakowicza-Zaleskiego

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski twierdzi, że prawda o pedofilii była ukrywana przed papieżem. "Wszystkie sygnały, które docierały do Watykanu, były bagatelizowane. Mimo współpracy Jana Pawła II z kardynałem Josephem Ratzingerem, sprawa często utykała w martwym punkcie" - oznajmił.



Słowa Isakowicza-Zaleskiego padły w rozmowie z "Super Expressem". Przyczynkiem do wywiadu był ostatni raport dot. przypadków pedofilii wśród księży w USA. Statystyki były zatrważające - aż 3000 księży w ciągu 70 lat mogło molestować nawet ponad 1000 dzieci.

Co na to Isakowicz-Zaleski? Przyznał, że "sytuacja jest bardzo przykra i ciężko mówić o niej w delikatny sposób". Podkreślił jednak, że nikt nie może podważyć prawdziwości dokumentów, ponieważ informację potwierdził Watykan.

"Największy błąd, jaki zrobił polski Kościół"

Szczególnie mocno wypowiedział się na temat sprawy abp. Juliusza Paetza, który miał molestować młodych kleryków i księży. "Nigdy nie wyjaśniono tej sprawy (...) Sam zrezygnował z pełnienia posługi. Zresztą w bardzo dramatycznych okolicznościach, w Wielki Czwartek. Nikt nie powiedział, czy jest winny, czy nie. Jest to według mnie największy błąd, jaki wówczas zrobił polski Kościół. Przemilczano sprawę i nie podjęto odpowiednich działań, aby w innych przypadkach były odpowiednie reguły. Sprawa będzie wracała, bo może się okazać, że ktoś poza nim stał za tym procederem i być może tuszował tę sprawę" - stwierdził.

Jak dodał, wszystko wskazuje na to, że sprawę tuszował ówczesny nuncjusz papieski, abp Józef Kowalczyk. Dlatego Watykan nie wiedział, że w tamtym czasie takie rzeczy działy się w Polsce.

"Nuncjusz lub bliscy współpracownicy papieża, zamiatali sprawy pod dywan. Dopiero Wanda Półtawska przekazała stosowny list papieżowi, w którego treści były informacje dotyczące tego, co działo się w Poznaniu .(...) Wszystkie struktury zawiodły, a dopiero ta sprawiedliwa kobieta wyjawiła skrywaną prawdę" - podkreślił.

Isakowicz-Zaleski odniósł się również do doniesień, jakoby niemiecki papież był zatrwożony ogromem zjawiska pedofilii, a widząc, że nie da się z tym walczyć, abdykował. "Na pewno miał w swoim otoczeniu ludzi, którzy tuszowali pedofilię. Przykro o tym mówić, ale wiele spraw zostało przemilczanych. Wstyd o tym mówić, bo w Watykanie za czasów JPII pracowali polscy duchowni (...) Karol Wojtyła był radykalny, więc nie upatrywałbym w nim winy. Co do Benedykta XVI, nigdy nie zapomnę, gdy w Wielki Piątek, jeszcze jako kardynał, opowiadał o brudzie kościoła i wielu negatywnych sprawach. Wówczas nastąpił wielki szok" - skomentował.