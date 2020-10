Kolejny rekord zakażeń. Ekspert: jesteśmy o krok od tragedii

Koronawirus w Polsce nie daje za wygraną. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące pandemii. Ponad 9,6 tys. nowych infekcji to największa liczba dobowa od początku pandemii. Poinformowano też o 84 następnych zgonach.

- To już nie są żarty. Patrząc na nasze możliwości, żarty się skończyły i teraz ludzie powinni nastawić się na drugi lockdown. Miejsca w szpitalach nam uciekają, jedno po drugim. Tym samym w Warszawie ciężko znaleźć miejsce dla jakiegokolwiek pacjenta - komentuje Fiałek.

Koronawirus. Paweł Kapusta: "Nie ma miejsc na oddziałach, nie ma wolnych łóżek"

W ocenie lekarza wdrożone w ostatnim tygodniu restrykcje nie są wystarczające, by móc zapobiec pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Koronawirus. Czy lockdown 2.0 jest możliwy?

- Najczęściej do zakażeń dochodzi w supermarketach i szkołach. Częściowy lockdown, już nie tak restrykcyjny jak wcześniej, wydaje się w tej sytuacji koniecznością. Jesteśmy o krok od tragedii i tylko zdecydowane ruchy pozwolą nam wyjść z tej sytuacji obronną ręką - słyszymy.

Lekarz podkreśla przy okazji, że temat powrotu nauki - na każdym szczeblu - do sytemu w pełni zdalnego nie powinien ulegać dyskusji. - To właśnie szkoły stanowią jeden z ważniejszych frontów walki z covidem - dodaje. Fiałek wskazuje równocześnie, że w dwóch na trzy przypadki zakażeń w szkołach nie sposób jest zlokalizować jego źródła, co dodatkowo utrudnia sytuację.