Kolejny obraz ofiarą aktywistów. Dzieło Moneto obrzucone ziemniaczanym puree

Just Stop Oil to koalicja organizacji ekologicznych, domagająca się wstrzymania wydobycia paliw kopalnych w Wielkiej Brytanii. Od dwóch tygodni jej działacze protestują na ulicach Londynu. W piątek aktywiści zdecydowali się zwrócić na siebie uwagę w inny sposób - dwie działaczki wylały dwie puszki zupy na "Słoneczniki" van Gogha w National Gallery. Jest to jedna z pięciu wersji dzieła, znajdującego się także w innych galeriach i muzeach na świecie.