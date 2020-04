WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Kolejni zakażeni podchorąży w SGSP. Rzeczik straży pożarnej o szczegółach kwarantanny Już u 65 podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zdiagnozowano koronawirusa. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie... Transkrypcja: jeszcze wrócimy do kwestii koronawirusa i walki z zakażeniem i tej informacji że podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zakażenie potwierdzono tam u47 jak w tej chwili wygląda sprawa i stanu zdrowia co się z nim dzieje podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ci którzy po wykonaniu testów mieli wynik pozytywny przebywają w izolatorach natomiast ci z wynikiem negatywnym przebywają w szkole głównej Służby Pożarniczej w pięciu innych ośrodkach Państwowej Straży Pożarniczej tam zgodnie z zaleceniem inspektora sanitarnego odbywają kwarantannę dwuosobowych pokojach mają zapewnioną żywność węzeł i możliwość całodobowej konsultacji z lekarzem x tam ogólnie jest dobry gdzie są te izolator ja i jak wygląda życie Podchorążych właśnie w tej chwili izolatorach izolator ja są na terenie Warszawy najczęściej są to przysposobione obiekty hotelowe i tam po prostu w warunkach no takich jak w hotelu tyle że w izolacji od innych przebywają podchorążowie zapewnionym posiłkiem oczywiście z łącznością ze światem zewnętrznym i to co najważniejsze Gdyby pojawiły się w pełni rozwinięte objawy covid-19 dzieci strażacy z izolatorów trafiają na będą trafiali natychmiast do szpitala jednoimienne go zakaźnego mówimy o zakażeniu 47 o Podchorążych to jedna grupa w jednej szkoły to czy pojawiły się też może takie pomysły naukowe żeby przebadać ich żeby z tego wyciągnąć jakieś wnioski Jak walczyć z epidemią czy jak też leczyć osoby Zakażone my nie wiemy jaka była droga zakażenia Podchorążych natomiast komendant główny powołał specjalny zespół który wyjaśnia w tej chwili możliwości jakie były aby to opanować i za 3 ten rozwój i ten łańcuch epidemiczny który powstał w szkole głównej Służby Pożarniczej czekamy na ustalenia tego zespołu bo jest to bardzo istotne chodzi nam o bezpieczeństwo przyszłych oficerów państwowej straży