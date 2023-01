Kolejne uderzenie zimy. IMGW wydał ostrzeżenia

Na południu Małopolski ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 i w tych powiatach synoptycy spodziewają się też największych opadów śniegu - od 20 do 30 cm. W pozostałej części regionu mają one wynosić od 15 do 20 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.