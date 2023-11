Kolejna "Willa Plus"? Nieruchomość od Morawieckiego dla szkoły związanej z PiS

Fundamentalny problem szkoły

Jedną z naglących potrzeb szkoły był własny gmach. Według podpisanej w 2022 r. ustawy odpowiednią nieruchomość miał przekazać Mateusz Morawiecki w ciągu trzech miesięcy. Sytuacja do złudzenia przypominała aferę z programem "Willa Plus", w którym rozdawano dotacje i nieruchomości organizacjom związanym z władzą. Przekazanie nieruchomości nie doszło do skutku, ponieważ sprawa wypłynęła na światło dzienne.