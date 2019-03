Koledzy rozpoznali ochroniarza prezydent Gdańska. Przecież to hokeista!

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska od wielu tygodni korzysta z osobistej ochrony. Jak się okazuje, jej filarem jest były obrońca hokejowej drużyny Stoczniowiec Gdańsk. Niegdyś największy zabijaka ligi.

- Spodziewałem się kogoś ze służb mundurowych, a przecież to Sylwester, weteran hokeja ze Stoczniowca. Co on robi przy prezydent Dulkiewicz? - mówi były policjant z Trójmiasta. Twierdzi, że zastępczyni zamordowanego Pawła Adamowicza powinna mieć bardziej profesjonalnego "anioła stróża" .

Kim jest ochroniarz prezydent Gdańska?

Kto płaci za ochronę Aleksandry Dulkiewicz?

Jednak i tak legenda Sylwestra Bagińskiego robi wrażenie. To słynący z ostrych fauli obrońca drużyny Stoczniowiec Gdańsk. Wzrost 185 cm. Do dziś kibice pamiętają go jako największego zabijakę ligi hokejowej. Dla jego wyczynów na lodowisko przychodziło nawet 3 tys. osób. Obecnie grywa już w drużynie oldbojów. Udało nam się do niego dotrzeć przez pomorskich działaczy hokeja.