Kobosko o decyzji Tuska. "Kontrowersyjna"

Pracę i kampanię można rozdzielić?

Jak ocenił Kobosko, "pracę w resorcie i kampanię można rozdzielić". - Są weekendy, kiedy można prowadzić kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Tych weekendów nie jest tak bardzo wiele i w ogóle tego czasu jest niewiele do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Można to rozdzielić i nie odbierać tym ludziom, którzy są już bardzo mocno zaangażowani w przedsięwzięcia bardzo ważne dla Polski, szansy, żeby je kontynuowali - stwierdził Kobosko.