Kobieta taksówką pojechała z Krakowa do Łodzi. Została perfidnie oszukana

Przestępcy mają nową metodę oszukiwania osób starszych. Działają "na pracownika banku”. Przekonała się o tym pewna kobieta z Krakowa, która próbując "ochronić" swoje pieniądze pojechała taksówką aż do Łodzi, gdzie wrzuciła do kosza na śmieci 18 tys. zł.

Starsza pani straciła kosztowności

Pierwsza dotyczy 75-letniej mieszkanki Krakowa, do której zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, oświadczył on, że z konta kobiety skradziono sumę 30 000 zł. W kolejnej rozmowie rzekoma policjantka z KWP w Krakowie potwierdziła ten fakt, a następnie poleciła kobiecie – z uwagi, że może paść również ofiarą kradzieży mieszkaniowej - przygotować kosztowności jakie ta posiadała w domu.

Wzięła taksówką z Krakowa … aż do Łodzi

Fałszywy policjant poinformował ją o próbie kradzieży jej oszczędności znajdujących się na koncie. Aby zapobiec utracie pieniędzy, kobieta - uczestnicząc "w tajnej akcji Policji” - udała się do placówki w której podjęła środki. Starsza pani była tak zdeterminowana, by chronić swoje pieniądze, że taksówką pojechała we wskazane przez "policjanta” miejsce tj. z Krakowa … aż do Łodzi, gdzie do kosza na śmieci, przy jednej z ulic wrzuciła 18 000 zł. Straty jakie poniosła, łącznie z rachunkiem za taksówkę wyniosły ponad 20 000zł.