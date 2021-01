WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Przejdź na Prezydent Donald Trump / fot. Peter Zay Źródło: Getty Images Barack Obama + 4 joe bidenpartia republikańskapartia demokratycznamagazynwp:sg Piotr Białczyk 1 godzinę temu Kłopoty na horyzoncie. Dostrzegł je Trump i republikanie Nominacja dla Trumpa będzie piekłem i samobójstwem Partii Republikańskiej - taką opinię w 2016 roku wygłosił republikański senator Lindsey Graham. Minęły cztery lata rządów Donalda Trumpa. On właśnie przegrał Biały Dom, a Partia Republikańska walczy o przeżycie. Share Przepowiednie o "piekle i samobójstwie" pojawiające się wtedy obozie republikańskim nie były odosobnione. Senator John McCain oceniał: "Trump jedynie nakręca świrów". Inny prominentny republikanin, Mitt Romney, wskazywał: "Jego obietnice są absolutnie nic niewarte". Wbrew nawoływaniom do opamiętania Donald Trump najpierw zdobył nominację partii, a potem został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziś wielu członków Partii Republikańskiej (GOP - Grand Old Party) marzy zapewne o tym, aby dało się cofnąć czas. "Wie, jak się rządzi" Wybór partii, która wyniosła Donalda Trumpa na urząd prezydenta, nie był wcale oczywisty. Na przestrzeni dekad miliarder hojnie wypisywał czeki dla polityków obu największych partii w USA - demokratów i republikanów. Tak samo długo dojrzewała jego decyzja o włączeniu się do amerykańskiej polityki na najwyższym szczeblu. Latami zapewniał, że "wie, jak się rządzi", ale nie zamierza być prezydentem, choć na pewno "byłby świetnym przywódcą USA".

Wreszcie zdecydował, że może rozpocząć swój spektakl. Był 16 czerwca 2015 roku. Trump, świadomy swojej telewizyjnej marki, zadbał o każdy detal: wynajął tłum statystów, który miał udawać jego zwolenników, zwołał krajowe i lokalne media.

Prezentacja kandydata na urząd prezydenta odbyła się w jego najbardziej znanej posiadłości - Trump Tower przy 5. alei w Nowym Jorku. - Meksyk nie wysyła do USA swoich najlepszych obywateli. Przyjeżdżają tutaj ludzie z problemami i te problemy zaszczepiają u Amerykanów. Przywożą także narkotyki, dokonują przestępstw. Są gwałcicielami. Zakładam także, że niektórzy są także dobrzy - obwieszczał kandydat Trump. To właśnie ten moment zdefiniował jego późniejsze działania. Od tych zdań i obietnicy budowy muru zaczęła historia współczesnego "trumpizmu". - Trump wszedł do Partii Republikańskiej przypadkowo i to dlatego, że tylko tam miał szansę uzyskać nominację. Na przestrzeni lat zapisywał się naprzemiennie do republikanów i demokratów, w pewnym momencie nawet stworzył własną inicjatywę. Do partii formalnie zapisał się krótko przed uzyskaniem rekomendacji na prezydenta, tak więc był republikańskim "outsiderem" - wskazuje amerykanista, prof. Longin Pastusiak. - Warto też zaznaczyć, że w prawyborach republikańskich przez dłuższy czas Republikański Komitet Narodowy partii nie akceptował jego retoryki i dopiero po wygraniu prawyborów przekazano mu pieniądze na kampanię - dodaje profesor. Kampania Donalda Trumpa. Grudzień 2015 roku. Amerykanów uwiodło hasło "Make America Great Again" Źródło: Getty Images , Fot: Scott Olson Izolacjonistyczne hasła wyborcze Trumpa - "Make America Great Again" (ang. "Uczyńmy Amerykę ponownie wielką") oraz "America First" (ang. "Po pierwsze Ameryka") padły na podatny grunt. Podczas drugiej kadencji Baracka Obamy doszło do zmiany układu sił w parlamencie, który przejęli Republikanie. Pojawił się także ruch negujący pochodzenie Obamy i domagający się od prezydenta USA okazania aktu urodzenia. Teorie spiskowe podgrzewała sprzyjająca GOP stacja telewizyjna Fox News - niektórzy prowadzący dodawali drugie imię Obamy (Hussein) do każdej zapowiedzi, sugerując, że ten jest muzułmaninem. - Donald Trump trafił na swój moment. Jego hasła wybrzmiały jeszcze w trakcie poważnego kryzysu gospodarczego. Społeczeństwo amerykańskie było także zmęczone "zawodowymi" politykami. I nagle pojawia się on, nowojorski biznesmen i przekonuje, że nie ma żadnych związków i koneksji z "establishmentem" - mówi Longin Pastusiak. - Obiecał ludziom zmianę i odcięcie od "tradycyjnej polityki". Miał być także gwarantem bezpieczeństwa i sukcesu każdego obywatela. I na tej bazie, oprócz wszystkich powyższych izolacjonistycznych haseł, także prowadził kampanię wyborczą. Prezydent Barack Obama. Z ataku na niego, Hillary Clinton i mityczny "establishment", Donald Trump uczynił narzędzie walki politycznej Źródło: Getty Images , Fot: Cheriss May Człowiek z teflonu w Białym Domu W jednym Trump nie mijał się z prawdą. W czasie swoich rządów dał się poznać jako przywódca, jakiego wcześniej Ameryka rzeczywiście nie widziała. Jego głównym narzędziem stały się media społecznościowe - sam uznał się za "Ernesta Hemingwaya 140 znaków" na Twitterze. Jego konto z szybkością karabinu maszynowego wypluwało kolejne przemyślenia prezydenta – raz śmieszne, raz straszne, zawsze kontrowersyjne. Wielokrotnie w internecie obrażał swoich przeciwników politycznych, dziennikarzy, a także niektóre grupy społeczne i mniejszości. Jego ulubionym celem stał się na długo rządzący Koreą Północną Kim Dzong Una, którego nazywał "Rocket Manem". Chwilę później zapowiedział, że na każdą próbę ataku na USA ze strony Korei, Stany odpowiedzą "ognią i furią, jakiej nie znał świat". Nie przeszkadzało mu to później trzykrotnie spotkać się z dyktatorem i nazwać go "wielkim przyjacielem, którego podziwia". - Wielokrotnie podczas swojej prezydentury ujawniała się niekompetencja Donalda Trumpa. Wynikała z tego, że nigdy nie był zawodowym politykiem i nie miał także doświadczenia międzynarodowego - tłumaczy postępowanie Trumpa Longin Pastusiak. - Przez to doszło do największego osłabienia roli USA w systemie międzynarodowym. Trzeba też pamiętać, że w ciągu ostatnich 4 lat Trump prowadził mocno izolacjonistyczną politykę, a jego decyzje wywoływały osłupienie. Wycofał USA z UNESCO, Światowej Organizacji Zdrowia czy klimatycznego Porozumienia Paryskiego. Pogorszeniu uległy relacje z kluczowymi sojusznikami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trump nie rozumiał polityki i grał na rozbicie, co niestety przełożyło się na najgorszą pozycję USA na świecie po II wojnie światowej - przekonuje amerykanista. Ekscesy i wpadki na scenie międzynarodowej nie docierały do wyborców Donalda Trumpa. Zdawał się zrobiony z teflonu. Ludzie wierzyli w to, co mówił. Szczególnie w słowa o tym, że uprzywilejowane elity gardzą nimi i równocześnie "odbierają im kraj". Wierzyli, że "elity" niszczą amerykańską kulturę i historię. Wierzyli, że powstrzymać "elity" może tylko on, Donald Trump. Dlatego prezydent wydawał się niezatapialny. Nie zaszkodziły mu związki jego otoczenia z Rosjanami, skandal z aktorką filmów porno i próba wykorzystania pozycji do własnych celów. To właśnie za to ostatnie demokraci po raz pierwszy próbowali pozbawić Trumpa prezydentury. Chodziło o rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy. Trump naciskał na to, aby polityk "wyświadczył mu pewną przysługę". Chodziło o wznowienie śledztwa ws. rzekomych malwersacji finansowych Huntera Bidena na Ukrainie, gdy ten zatrudniony był w jednej ze spółek handlowych. Już wtedy Biden senior był typowany na głównego kontrkandydata Donalda Trumpa w wyborach w 2020 roku. Prezydent Donald Trump. W tle portret wielkiego republikańskiego prezydenta Abrahama Lincolna Źródło: Getty Images , Fot: Chip Somodevilla "Ernest Hemingway" z Białego Domu szalał przy milczącym poparciu Partii Republikańskiej. Zupełnie jakby republikanie nie dostrzegali, że działania prezydenta obciążają również ich konto. Nie chcieli widzieć gigantycznego słonia (to również symbol GOP), który rozpycha się w ich salonie, dominuje, odbiera im oddech. Ba, przytłaczająca większość z nich stała się piewcami "zalet" Trumpa. Tak stało się choćby z Lindsey'em Grahamem, tym samym, który nie tak dawno mówił o "piekle i samobójstwie". Partia Republikańska miała okazję pozbyć się Donalda Trumpa na początku 2020 roku, gdy republikańscy senatorowie mogli poprzeć impeachment prezydenta zainicjowany przez Partię Demokratyczną. Nie zdecydowali się na ten krok. To prawda, że odwołanie Trumpa byłoby wizerunkowo dla partii wręcz samobójcze, ale i tak koszt byłby niewielki wobec tego, co Trump zafundował Partii Republikańskiej po przegranej z Joe Bidenem w walce o fotel prezydenta. Bo sceny, które rozegrały się 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu, przejdą do historii. Zaważą na ostatecznej ocenie nie tylko prezydentury Donalda Trumpa, ale i republikanów. Dzień, który wstrząsnął Ameryką Tego dnia połączone Izby Kongresu w sposób czysto symboliczny, miały zatwierdzić głosy Kolegium Elektorskiego. Większość z nich uzyskał 78-letni Joseph Biden, co czyniło go kolejnym prezydentem USA. To co było formalnością, dla Trumpa było niczym koniec świata – od dnia wyborów kontestował wynik. Temu miał służyć również wiec "Ocalić Amerykę". Podczas swojej tyrady Trump oskarżał konkurencję – to już było jego rytualne zachowanie - o kradzież wyborów. Wywierał presję na swojego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, aby "zrobił, co należy", czyli nie przyjmował demokratycznego wyniku wyborów. Następnie padły zdania, po których wiec przestał być pokojowy. Prezydent Ronald Reagan i republikański senator John McCain. Do pierwszego lubił odwoływać się Donald Trump, drugi był zagorzałym krytykiem Trumpa. McCain uważał, że ""Trump jedynie nakręca świrów" Źródło: Getty Images , Fot: White House Photographic Collection - Pójdziemy razem do Kapitolu i będziemy "kibicować" naszym dzielnym senatorom, kongresmanom (…). Musimy wymóc na parlamencie, aby liczył głosy tylko tych elektorów, którzy zostali wybrani zgodnie z prawem (…). Dziś zobaczymy, czy republikanie odpowiedzą się za uczciwymi wyborami oraz czy wykażą się odpowiednią siłą dla naszego kraju - powiedział Donald Trump. I choć prezydent obiecał, że razem z tłumem pójdzie pod budynek Kapitolu, to tuż po wiecu wsiadł do opancerzonej limuzyny, a rozwój wydarzeń oglądał w bunkrze pod Białym Domem. - Wszyscy Amerykanie widzieli te sceny i nigdy nie zapomną tego, co wydarzyło się w tamtą środę. Szturm na Kapitol pokazał przede wszystkim podział wśród zwolenników Trumpa – mówi Longin Pastusiak. - W trakcie swojej prezydentury faworyzował skrajnie nacjonalistyczne, agresywne i ultrakonserwatywne organizacje społeczne. I one zaznaczyły swoją obecność przed oraz w Kongresie. Oni włamali się do "świątyni demokracji" przy poparciu Trumpa, nawet jeśli ten nie bierze za to odpowiedzialności. I to zostanie mu zapamiętane. W efekcie starć życie straciło pięć osób, w tym jeden z policjantów broniących budynku. Politycy biorący udział w obradach musieli zostać ewakuowani. Wśród nich znajdował się również Mike Pence przewodniczący posiedzeniu. Dopiero po kilku godzinach udało się usunąć ludzi okupujących Kapitol. Do czasu inauguracji nowego prezydenta w Waszyngtonie będzie obowiązywał stan wyjątkowy. Zwolennicy Donalda Trumpa szturmują Kapitol. 6 stycznia 2021 roku Źródło: Getty Images , Fot: Lev Radin Republikański zjazd po równi pochyłej Dopiero po wydarzeniach na Kapitolu prominentni członkowie Partii Republikańskiej zaczęli się na poważnie odcinać od Donalda Trumpa. I tu znów liderem wolty był najbliższy stronnik prezydenta na Kapitolu – senator Lindsey Graham. Wygłosił płomienną mowę, w której zerwał wszelkie więzy z prezydentem. Z kolei lider senackiej większości, republikanin Mitch McConnell w prywatnej rozmowie miał powiedzieć, że dzięki kolejnej próbie impeachmentu Donalda Trumpa, nawet jeśli dojdzie do niego po zakończeniu kadencji prezydenckiej, pomoże w usunięciu nowojorczyka z szeregów partii. Wcześniej to właśnie McConnell wspierał na Kaptiolu wszystkie ruchy prezydenta USA - nie było sytuacji, w której sprzeciwiłby się Trumpowi. Jednak w tej politycznej przyjaźni nic nie było za darmo, a prasa wzajemną relację nazywała "małżeństwem z rozsądku". Dzięki koneksjom żona lidera większości senackiej – Elanie Chao – dostała posadę sekretarza ds. transportu (po wydarzeniach na Kapitolu jako pierwsza zrezygnowała z zasiadaniu w rządzie republikańskim). Również dzięki pozycji Trumpa ziścił się wieloletni sen McConnella, czyli zemsta na demokratach. W ciągu zaledwie kadencji konserwatystom udało się odbić Sąd Najwyższy. Dzięki temu przez najbliższe lata konfiguracja składu sędziowskiego będzie "republikańska". A odwołania od decyzji Sądu Najwyższego USA nie ma. Jednak po wydarzeniach z 6 stycznia telefony obu polityków zamilkły. McConnell miał być wściekły – podobnie jak wiceprezydent USA – na to, że Trump podburzył tłum protestujących. Jako pierwszy z polityków establishmentu GOP nawoływał do uznania demokratycznego wyniku wyborów, jako pierwszy deklarował także pokojowe oddanie władzy. W duszy McConnella zwyciężyła jednak postawa pro-państwowca niż pro-trumpowca. Senator Lindsey Graham. Kilka lat temu mówił: "Nominacja dla Trumpa będzie piekłem i samobójstwem Partii Republikańskiej". Potem zmienił front, aby po przegranych wyborach, znów odciąć się od Trumpa Źródło: Getty Images , Fot: Tom Williams Wielkich problemów republikanie jednak tak łatwo nie unikną. Od partii odwraca się wielki biznes – począwszy od hojnej amerykańskiej izby handlowej, aż po gigantów takich jak: Facebook, JP Morgan i BP. To właśnie ci potentaci masowo i chętnie wspierali partię, jednak po wydarzeniach w Waszyngtonie zapowiedzieli zakręcenie kurka z pieniędzmi dla polityków, którzy próbowali obalić wyniki Kolegium Elektorów. Na republikanów padł więc blady strach, który przyspieszył okres rozliczeń. Młodsi i bardziej energiczni działacze chcą "wyciąć" establishment zbratany z Donaldem Trumpem. Domagają się, aby legitymacji i urzędu zrzekło się 147 "secesjonistów" bojkotujących demokratyczny wynik wyborów. Reperkusje wydarzeń z 6 stycznia dotknęły także świat nauki. Jak informował waszyngtoński portal "The Hill" z posadą na Uniwersytecie Harvarda musiała się pożegnać Elise Stefanik. Według uczelni kongresmenka celowo rozpowszechniała fałszywe twierdzenia o oszustwach wyborczych. Ta jednak niezbita z tropu, uporczywie twierdzi, że stanęła jedynie w "obronie wolności słowa i myśli". - Wewnątrzpartyjna opozycja wobec Trumpa się umacnia. Większość jest przeciwko niemu. Nie sądzę, żeby zdecydowano się jednak na impeachment w Senacie po opróżnieniu urzędu. To tworzyłoby bardzo niebezpieczny precedens. Odczytuję to jedynie jako próbę "odżegnywania się" od Trumpa - analizuje profesor Pastusiak. - Sama partia ma teraz przed sobą inny palący problem: co zrobić po przegranych wyborach? Konserwatyści mają dwa pomysły, aby walczyć o swoją agendę w parlamencie. Jedna z nich to powołanie nowej formacji, dzięki czemu udałoby się odciąć od skrajnego skrzydła. Jednak inna, bardziej tradycyjna i chyba bliższa większości, nakazuje odbudowę starej GOP. Dzięki temu kolejny raz utrwaliłby się amerykański system dwupartyjny – dodaje Pastusiak. Paul Krugman, amerykański noblista chętnie komentujący wydarzenia polityczne, zdaje się powątpiewać w zdolność Partii Republikańskiej do zmian. W połowie grudnia jeszcze przed szturmem zwolenników Trumpa na Kapitol, pisał w "The New York Times": "Pozew w Teksasie, wzywający Sąd Najwyższy do unieważnienia wyborów, był zarówno absurdalny, jak i głęboko nieamerykański, ale ponad 60 procent republikanów w Izbie podpisało popierający go akt, a tylko garstka wybranych republikanów potępiła pozew. W tym momencie nie jesteś uważany za prawdziwego republikanina, chyba że nienawidzisz faktów". Krugman uważa również, że ten republikański zjazd po równi pochyłej miał początek za czasów prezydentury Ronalda Reagana, z którego Partia Republikańska uczyniła swoją ikonę. Republikański senator Mitch McConnell. To on może złożyć Trumpowi pocałunek śmierci podczas procesu w Senacie Źródło: Getty Images , Fot: Tom Brenner Więcej o kierunku, jaki obiorą republikanie - tworzenie nowej formacji czy odbudowa GOP - będzie można powiedzieć w przyszłym tygodniu. To wtedy Senat zajmie się przegłosowanym 13 stycznia przez Izbę Reprezentantów artykułem impeachmentu Donalda Trumpa. Izba, kontrolowana przez demokratów, zarzuca prezydentowi "podżeganie do powstania". Gdy w zeszłym roku po raz pierwszy pojawił się wniosek o odwołanie Trumpa, nie poparł go żaden z członków Partii Republikańskiej. Teraz "za" było ich dziesięciu. Najwyraźniej w partii słabnie strach przed Trumpem. Czego obawia się Trump Sam prezydent, wydaje się niewzruszony zapowiedziami czekających go kłopotów. W końcu on "nigdy nie przegrywa". Jedyne czego wydaje się obawiać, to połączenie go z atakiem na Kapitol, bo tego nie wybaczyłaby mu większość republikańskich wyborców. We wtorek udał się do Teksasu, aby podczas jednej z ostatnich oficjalnych wizyt, złożyć podpis na tabliczce umieszczonej na murze granicznym rozdzielającym Stany Zjednoczone i Meksyk. W rozmowie z reporterami podkreślił, że nie ma jego przyzwolenia na przemoc, a ci którzy zaatakowali Kapitol "nie reprezentują ruchu America First". Z całą stanowczością zaznaczył, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za szturm. Choć to wątła podstawa, to po tej deklaracji błyskawicznie zaczęły się spekulacje, że po opuszczeniu urzędu Trump będzie próbował powołać do życia nową organizację polityczną. Na początek miałoby ją zasilić 147 republikanów - właśnie tylu polityków GOP tuż po zamieszkach w Waszyngtonie próbował obalić werdykt Kolegium Elektorskiego.

Donald Trump zdaje sobie sprawę z siły, jaką ma na rynku politycznym. W końcu w ostatnich wyborach zaufało mu blisko 75 milionów wyborców. Większość z nich nie przynależy oczywiście do radykalnych, agresywnych, ultraprawicowych ruchów pokroju "QAnon" lub "Proud Boys". Trump zna te liczby i choć nadal silny, to stąpa po kruchym lodzie. Aż 88 proc. Amerykanów potępia wtargnięcie jego zwolenników do budynku Kapitolu. Z sondażu Marist Consult wynika także, że próbę insurekcji popiera zaledwie 18 proc. wyborców opowiadającej się po stronie Partii Republikańskiej. Równocześnie blisko 70 proc. zwolenników GOP nie widzi winy Trumpa w całym wydarzeniu. Ostatni cios może zadać przyjaciel Donald Trump, wielokrotnie odcinając się od skrajnych skrzydeł formacji oraz apelując o powstrzymanie się od przemocy. nadal chce być w grze - jeśli nie na pozycji napastnika, to przynajmniej jako wysuniętego pomocnika. - Donald Trump zapowiedział wiele rzeczy, ma sprzeczne poglądy na sprawę swojej przyszłości. Raz zapowiada, że opuści Stany Zjednoczone, żeby potem stwierdzić, że jednak zostanie. Potem ogłasza, że poświęci się golfowi, żeby szybko zapowiadać budowę nowego stronnictwa. Naprawdę, co zrobi Donald Trump, wie tylko Donald Trump. Niewątpliwie nadal trzeba będzie mu się przyglądać – mówi Longin Pastusiak. - Natomiast ta grupa 147 polityków nie jest jakąś wpływową frakcją w kongresie i głosowali przeciwko Kolegium tylko po to, aby zamanifestować swoje niezadowolenie z przegranych wyborów. 19 stycznia Donald Trump po raz ostatni będzie przebywał w Białym Domu. Krocząc w stronę helikoptera Marine One, po raz ostatni podczas swojej kadencji, pomacha w obiektywy kamer jako 45. prezydent USA. Wiele wskazuje na to, że pozostanie aktywnym graczem na scenie politycznej. Żołnierze Gwardii Narodowej śpią w gmachu Kapitolu. Mają ochraniać budynek przynajmniej do czasu zaprzysiężenia Joe Bidena Źródło: Getty Images , Fot: Bill Clark Jego przyszłość zdefiniuje kryzys w samej Partii Republikańskiej. GOP staje przed kolejnym historycznym dylematem. Może zerwać z ciążącą przeszłością, aby w przyszłości odzyskać większość w jednej z izb. Może też pozostać przy wyrazistym, choć destrukcyjnym człowieku, który mimo przegranej zjednał sobie sympatię 75 mln Amerykanów. Nie do przecenienia będzie tu rola lidera obecnej republikańskiej większości w Senacie. Niedawny bliski sojusznik Donalda Trumpa to stroniący od kamer "cichy człowiek". Jego żywiołem na Kapitolu są działania pozakulisowe, a tam znany jest ze swojej przebiegłości. To właśnie Mitch McConnell może złożyć Trumpowi pocałunek śmierci podczas procesu w Senacie. Zachowując oczywiście wszelkie proporcje – może być niczym Brutus wobec Juliusza Cezara. Ewentualne skazanie byłego prezydenta zrodzi precedens i raz na zawsze pozbawi Trumpa możliwości ubiegania się o jakiekolwiek stanowisko publiczne. Tym samym Partia Republikańska pozbyłaby się potencjalnie groźnego rywala. Wśród republikanów można usłyszeć: "Jeśli Mitch zdecyduje się na oddanie strzału, to ten strzał będzie śmiertelny".