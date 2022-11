Klęska Rosjan. "Codziennie setki zabitych"

Kolejne formy pomocy Ukrainie

Amerykanie i Włosi zdecydowali o przekazaniu Ukrainie systemów przeciwlotniczych, które mają zatrzymać rosyjskie ataki rakietowe i te przeprowadzane za pomocą dronów. Informację tę potwierdził niedawno minister obrony Ołeksij Reznikow. Z kolei Niemcy dostarczyły system obrony powietrznej Iris-T, co było reakcją na znaczne zniszczenia infrastruktury krytycznej w Ukrainie. Jednocześnie Stany Zjednoczone stale zapewniają o swoim ciągłym wsparciu w walce z agresorem, co jest istotną informacją w obliczu wyborów do Kongresu.