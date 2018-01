Klaudia oddała pracę na konkurs. Napisała, co myśli i musiała zmienić szkołę

15-letnia uczennica podstawówki w Kołobrzegu przez felieton musiała zmienić szkołę. Powód? Dyrektorka uznała, że konkursowa praca godzi w dobre imię placówki.



15-latka przygotowała na konkurs felieton pt. „Patologia prawno-seksualna gimbusek”. Wtedy zaczęły się problemy: nauczycielka ze szkoły dziewczynki uznała, że praca jest w rzeczywistości paszkwilem, a dyrektorka szkoły zdecydowała, że felieton nie zostanie dopuszczony do konkursu - opisuje "Gazeta Kołobrzeska".

Tekst poruszał m.in. problem przemocy psychicznej w szkole , dotykał też tematyki seksualności gimnazjalistów. Zdaniem dyrektorki i pedagog to stawia szkołę w złym świetle, bo opisane sytuacje nie mają miejsca w placówce.

Klaudia po feriach zacznie naukę w nowej szkole. Dyrektorka placówki w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do losów pracy i jej ewentualnego uczestnictwa w konkursie. Po tym, jak media zajęły się tym tematem, kołobrzeski magistrat zobowiązał ją jednak do zajęcia stanowiska w tej sprawie.