Klasa średnia. To brzmi nieźle, ale tylko w statystykach

Istnieje również podejście oparte na tzw. kapitale kulturowym. To pojęcie, stworzone przez socjologa Pierre’a Bourdieu. Według Francuza klasa wyższa "włada" kodami kulturowymi i decyduje, co jest modne, co "należy" czytać i czego słuchać. Ta zdolność do kreowania gustów (przez nadreprezentację w mediach, na uczelniach, w środowiskach krytyków, architektów, pisarzy itd.) jest tak zwaną władzą symboliczną. A klasa średnia? Otóż miałyby to być osoby, które tylko "naśladują" gust klasy wyższej, przez co są ciągle skazane na popełnianie kulturalnych gaf. Ujęcie bardzo ciekawe i zdecydowanie niszowe.