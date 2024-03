Klapa PiS w Warszawie? Media: Bocheński nie dopełnił formalności

"Pojawiła się wątpliwość"

Wiele wskazuje jednak na to, że Tobiasz Bocheński może mieć problem ze startem do Rady Warszawy, a to przez niedopilnowanie urzędowych formalności. - On jest zameldowany czasowo na Pradze Północ. To nie oznacza dopisania z automatu do rejestru wyborców w Warszawie. A trzeba figurować w tym rejestrze, żeby móc kandydować - podkreśla informator gazety.