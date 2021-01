Kim są Szerpowie? Niezwykły lud żyjący u podnóża Himalajów

Szerpowie już wcześniej zaskakiwali swoimi wyczynami w górach, choćby bijąc rekord w liczbie wejść na Mount Everest . Obecny rekordzista najwyższą górę świata odwiedził, aż 24 razy. Mimo tego lud kojarzony był głównie z wnoszeniem zaopatrzenia turystycznego na duże wysokości. Na niezwykłą siłę Szerpów i ich dobre przystosowanie do wchodzenia na duże wysokości Europejczycy zwrócili uwagę na początku XX wieku.

Dlatego Szerpowie towarzyszyli próbą zdobywania ośmiotysięczników od samego początku (brali udział w próbach zdobycia Mount Everestu w 1922 i 1924 roku). Szczyt udaje się zdobyć 30 lat później. W 1953 roku wchodzą na niego Edmund Hillary i Tenzing Norgay. To wydarzenie otwiera nowy rozdział w dziejach ludu. Od tej pory w Himalaje będą przyjeżdżać rzesze wymagających obsługi turystów. Przed wybuchem pandemii do podnóży Mount Everestu przybywało rocznie 30 tys. chcących go zdobyć śmiałków.