Kim jest kierowca ze śmiertelnego wypadku na Bielanach. Chwalił się "zabawką dla dużych chłopców"

Piszą mu, że jest mordercą i powinien zgnić w więzieniu. Rodzina ofiary tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych przy ul. Sokratesa w Warszawie napisała mu w wiadomości "a jak się czujesz z tym, że zabiłeś...".

Dane kierowcy bmw już ujawnione

Właśnie tym samochodem w niedzielę 20 października Krystian O. w śmiertelnie potrącił 33-latka przechodzącego wraz z rodziną na przejściu dla pieszych. Kierowca tłumaczył się, że niewiele pamięta ze zdarzenia, oraz że nie widział pieszych, ponieważ "oślepiło go słońce". W wypadku ranne zostało również kilkuletnie dziecko ofiary. Jego matka, a zarazem partnerka zabitego cudem uniknęła śmierci.

Samochód mógł jechać z prędkością 130 km/h , wynika ze wstępnych informacji po komisji wypadkowej z udziałem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Ten model bmw ma 231 koni mechanicznych, był jednak tunningowany. Według uczestników komisji auto posiadało takie, przeróbki, że nie powinno być dopuszczone do ruchu.

Przypomnijmy, że prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy, ale sąd nie wyraził na to zgody. Prokuratura złożyła już zażalenie na tę decyzję.

Wypadek na Bielanach. Urzędnicy unikają odpowiedzialności

Wokół tragicznego wypadku na Bielanach wciąż nie milkną komentarze. Jak już pisaliśmy mieszkańcy alarmowali Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie o coraz większym zagrożeniu ze strony szarżujących kierowców. Ulica Sokratesa wręcz zapraszała do szybkiej jazdy: dwa podwójne pasy ruchu, gładką nawierzchnię, brakuje tam spowalniaczy, takich jak światła, podwyższone przejścia dla pieszych.

Joanna Radziejewska, radna dzielnicy Bielany złożyła trzy interpelacje w sprawie zamontowania przy niebezpiecznych przejściach dla pieszych sygnalizacji świetlnej. W 2015 roku ZDM zbywał ją, że analizy ruchu na ulicy nie są jeszcze takie złe i że przecież doszło tylko do jednego potrącenia. W 2018 roku był już projekt przebudowy ulicy. Nie udało się go zrealizować zanim doszło do tragedii.