Kim Dzong Un: Korea Płn. przygotowuje się do wojny. "Okręty najważniejsze"

Podczas wizyty w stoczniach w porcie Nampcho, Kim Dzong-un wezwał do wzmocnienia floty wojskowej, uznając to za kluczowe zadanie w kontekście przygotowań do wojny - podały północnokoreańskie media. W piątek rano ogłoszono, że przeprowadzono testy rakiet manewrujących w kierunku zachodniego wybrzeża.