Kierowca sam chciał wymierzyć sprawiedliwość na drodze. Grozi mu 12 lat więzienia

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Kościerzynie. Jeden z kierowców zaatakował drugiego za zajechanie drogi. Pobił go i kazał sobie jeszcze zapłacić.

Jak informuje Radio Gdańsk, zdarzenie miało miejsce na drodze do Kościerzyny. 22-latek, jadący mercedesem, miał wyprzedzić volkswagena golfa, którym jechał 34-letni kierowca. Potem gwałtownie zahamował przed fotoradarem.

To zdenerwowało kierującego golfem. Postanowił go dopaść.

Gdy dojechali do Kościerzyny, pobił go i zmusił do wypłacenia 400 złotych z bankomatu. Trafił w ręce policji. Teraz grozi mu 12 lat więzienia za rozbój.