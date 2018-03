Kiedyś prawie każdy Polak miał tam konto. Przerażające, co dzisiaj się tam dzieje

Gadu-Gadu stało się miejscem, na którym przesiadują również domorośli pedofile. Wystarczy zmienić dane użytkownika w ustawieniach komunikatora i stać się nastolatką, by zostać zasypanym obrzydliwymi wiadomościami.



"Słyszeliście o grasujących pedofilach na gadu gadu? Bo ja się dowiedziałam od @anenya, która też o tym pisała. Postanowiłam zobaczyć czy to prawda, zostawiłam komputer włączony od 9 do 20 i poszłam na uczelnię. Jak wróciłam to już kilkanaście wiadomości znajdowało się w skrzynce" - pisze użytkowniczka Wykopu "laczka". O jakie wiadomości chodzi?