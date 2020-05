Kiedy powrót do szkół? Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zdradza szczegóły

- Nasz kolejny ruch, to dofinansowanie zakupu laptopów, tabletów, mobilnego dostępu i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli w ramach programu "Zdalna szkoła". W sumie na ten cel przeznaczamy 367 milionów złotych - ogłosił Zagórski, dodając, że jest to równowartość 125 tysięcy tabletów lub ponad 53 tysięcy laptopów.

- Tak jak w programie "Zdalna szkoła", teraz także stawiamy na minimum formalności i maksimum skuteczności. Zastosujemy najprostszą z możliwych procedur, po to by pieniądze jak najszybciej trafiły na konta gmin - obiecywał minister, dodając, że "z zakupem sprzętu nie trzeba będzie czekać na podpisanie umowy i przelew". - Będziemy finansować zakupy poczynione od 16 marca 2020 r. Sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują - stwierdził.