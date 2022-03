Kiedy pomoc kosztuje życie

Pomagamy, bo ludzie tej pomocy potrzebują. Ile możemy i jak możemy. Pojawiają się opinie, że to euforia, akty strzeliste ludzkich sumień i potrzeba dyktowana nam przez przyzwoitość, wychowanie, człowieczeństwo. Dzielimy się tym co mamy, oddajemy czas, emocje, komfort naszej codzienności. Pomaga i motywuje nas to, że działamy we wspólnocie. Mamy możliwości, narzędzia w postaci wsparcia mediów, organizowania publicznych zbiórek, sprzyjają nam parafie, organizacje rządowe i pozarządowe, a przede wszystkim wszechobecna mobilizacja do pomocy ofiarom wojny, ofiarom totalitaryzmu, który niszczy Ukrainę.