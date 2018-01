Kibole wpadli do domu przeciwnika. Zastraszyli jego rodziców i pobili psy

Jak twierdzą kibice Apatora Toruń, fanatycy ich lokalnego rywala - Elany - włamali się do domu jednego z ich kolegów. Grupa miała się składać z ponad 20 osób. Zdaniem świadków, mężczyźni byli uzbrojeni w maczety i siekiery. Skutki ich akcji są przerażające.

Osoby związane ze światem kibicowskim są przyzwyczajone do bójek i awantur. Nawet zdaniem większości z nich, atakowanie domu rywala jest jednak przekroczeniem wszelkich granic. "Jak można zastraszać rodziców? Ci napastnicy to zwierzęta" - grzmią internauci na profilach kibicowskich. "Walczyć można na różne sposoby. Co do tego większość z nas jest przyzwyczajona, lecz wpadanie ze sprzętem do domu i zabijanie zwierząt, zastraszenie matki do utraty przytomności... Bez komentarza... Mocni tylko w przewadze liczebnej i ze sprzętem... Chyba najwyższy czas się zastanowić nad metodami działań, bo to już nie ma nic wspólnego z kibicowaniem i honorową walką" - czytamy z kolei na facebookowym profilu Apatora Toruń.