Kazachstan wkroczył w nową erę

Przebieg i wyniki wyborów w Kazachstanie

Prezydent K.Tokajew po raz pierwszy zaproponował przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Mażylisu i maslichatów w Orędziu do Narodu Kazachstanu w dniu 1 września 2022 roku. Tym samym okres od momentu tego ogłoszenia do dnia głosowania wyniósł ponad sześć miesięcy. To był pierwszy we współczesnej historii Kazachstanu przypadek, kiedy kandydaci mieli tyle czasu na przygotowanie się do kampanii wyborczej.