Nowy Rok hucznie powitają nie tylko Warszawa i Zakopane, ale również Katowice. Sylwester 2018/2019 z całą plejadą gwiazd odbędzie się na Stadionie Śląskim w pobliskim Chorzowie. W stolicy Górnego Śląska nie zabraknie sylwestrowych wydarzeń ani dla zapalonych tancerzy, ani dla miłośników kina, filharmonii i teatru.

Sylwester Katowice – Spodek czy Stadion Śląski?

Sylwester w Katowicach wyjątkowo nie odbędzie się w tym roku przed Spodkiem. Władze miasta, obciążone organizacją szczytu klimatycznego , zdecydowały o przeniesieniu imprezy na Stadion Śląski, który znajduje się na granicy Katowic i Chorzowa . W dniu Sylwestrowej Mocy Przebojów 2018/2019 Koleje Śląskie uruchomią dodatkowe trasy, by na stadion można było bez trudu dojechać nie tylko ze stolicy województwa, ale również z Gliwic, Rybnicy, Zawiercia i Zagłębia. Chorzowski obiekt, który dopiero został poddany gruntownemu remontowi, pomieści blisko 60 tysięcy osób. Cena biletu do 31 grudnia (godz. 16.00) wynosi 20 zł. Patronami medialnymi imprezy sylwestrowej są Radio Eska oraz Fakt, a gospodarzami – Telewizja Polsat i Miasto Katowice. Sylwester ma się rozpocząć o 20.00, a jego transmisję na Polsacie obejrzą tysiące Polaków zgromadzonych przed telewizorami.

Sylwester w Katowicach – kto wystąpi?

Organizatorzy sylwestra w Katowicach stawiają na muzykę disco. Na scenie pojawiają się zarówno krajowe, jak i zagraniczne gwiazdy. Gwoździem programu ma być występ wokalistki zespołu Boney M – Liz Mitchell, która zaśpiewa z pewnością takie przeboje, jak "Rivers of Babylon" i "Daddy Cool". Na Stadionie Śląskim wybrzmią również hity innej kultowej grupy muzycznej z lat 70. – ABBY – w wykonaniu słynnego cover bandu ze Skandynawii. Formacja The Show – A Tribute To ABBA nie tylko wiernie odtwarza utwory ABBY, ale również serwuje imponujące efekty świetlne, dzięki którym widzowie są wprost bombardowani energią płynącą ze sceny. Gorączkę sylwestrowej nocy będzie podtrzymywał również żywiołowy zespół The Gipsy Band.