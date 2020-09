Katowice. Mieszkańcy sami posprzątali dzielnice

SprzątaMyDzielnice to coroczna akcja, organizowana w ramach projektu KATOobywatel , w której katowiczanie sprzątają wskazane przez siebie i wybrane przez internautów miejsca. W tym roku wpłynęło ponad 40 zgłoszeń. - Kilkaset worków odpadów, ponad 50 opon, kilkanaście telewizorów i parę lodówek. Bez aktywnego wsparcia mieszkańców nie udałoby nam się zebrać i oczyścić tych terenów ze śmieci – powiedział Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty, które razem z urzędem miasta współorganizuje projekt SprzątaMyDzielnice . - Na szczęście już po raz trzeci przekonujemy się, że mieszkańcom zależy na tym, żeby w ich najbliższej okolicy było czysto. Razem z nami te tereny sprzątało ponad 150 ochotników, najczęściej mieszkańców okolicy akcji – dodał.

Projekt SprzątaMyDzielnice składa się z trzech etapów. W lutym mieszkańcy zgłaszali na adres mailowy Wolnej Herbaty i na Facebooku propozycje terenów do posprzątania, potem wybrali docelowych pięć miejsc, a następnie je posprzątali.

Jak co roku Stowarzyszenie Wolnej Herbaty zadbało o koordynację akcji. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach udostępniło kontenery i worki do selektywnej zbiórki odpadów, wywiezie też zebrane śmieci. Katowickie Wodociągi zapewniły dostęp do świeżej wody (uczestnicy akcji mogli mieć własne kubki).