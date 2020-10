Katowice. Jubileuszowy i hybrydowy Transatlantyk już płynie

Koncert inauguracyjny “The Best of Jan A.P. Kaczmarek” otworzył 10. edycję Transatlantyk Festiwalu. Po raz pierwszy to artystyczne wydarzenie gości w województwie śląskim.

Inauguracyjny koncert Transatlantyk Festiwalu odbył się w katowickim NOSPR-ze. (www.tranatlantyk.org, Fot: Radosław Kaźmierczak)