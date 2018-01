Katolicka diecezja zakazała słynnego zwyczaju. Przez groźny wirus

Wierni w Irlandii Północnej muszą się odzwyczaić od podawania sobie rąk w kościele.

Diecezja Down i Connor zakazała dotychczasowego "znaku pokoju". Zwyczajowo osoby uczestniczące w mszy podawały sobie ręce. Teraz jednak grozi to dalszym rozprzestrzenianiem wirusa grypy australijskiej - podaje "The Guardian" .

Kościół nie ograniczył się jedynie do jednej decyzji. Hierarchowie namawiają mieszkańców Irlandii Północnej do częstego używania żelów antybakteryjnych do mycia rąk. Nakaz używania tego typu specyfików dotyczy ministrantów roznoszących komunię. Duchowni apelują też, by osoby, które mają objawy grypy, pozostały w domu i skontaktowały się z lekarzem zamiast przychodzić do kościoła.