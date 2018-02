Katastrofa samolotu pod Moskwą. Piloci nie rozumieli, co się dzieje

Oblodzone czujniki mogły być powodem niedzielnej katastrofy samolotu An-148 pod Moskwą. Nikt nie przeżył. Odczytano już dwie czarne skrzynki samolotu.



Po starcie przyrządy zaczęły wskazywać błędne dane. Okazuje się, że może to być efekt tego, że piloci nie włączyli przed startem ogrzewania czujników - pisze RMF FM.

Przyrządy te pobierają dane o prędkości. W efekcie jeden z nich wskazywał prędkość 200 kilometrów na godzinę, drugi pokazywał cyfrę zero.

Za zapisów czarnych skrzynek wiemy, że piloci kłócili się praktycznie aż do momentu zderzenia z ziemią. Do końca nie rozumieli, co jest powodem sprzecznych informacji pokazywanych przez przyrządy samolotu.