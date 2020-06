"Katastrofa ekologiczna" na Pomorzu? Elektrownia spuściła wodę z jeziora Głębokie

Mieczysław Struk: Spółka spuściła nadmierną ilość wody na potrzeby napędzania turbin elektrowni

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zarzucił spółce Energa OZE, że podczas prac remontowych spuszczono z jeziora Głębokie zbyt dużo wody, co grozi katastrofą ekologiczną. - Przerażające wieści z naszego Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Wygląda na to, że elektrownia wodna w Gałęźni Małej, należąca do spółki Energa, nomen omen spółki Energa OZE (ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII), doprowadziła właśnie do niebezpiecznej z punktu widzenia ekologii sytuacji, a być może katastrofy ekologicznej, spuszczając w sposób nagły z jeziora Głębokiego nadmierną ilość wody na potrzeby napędzania turbin elektrowni - napisał Struk w mediach społecznościowych