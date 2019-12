Karetka przyjechała do Jarosława Kaczyńskiego. Możliwe powody

Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala. Dzień później pod jego dom podjechała karetka. Co się stało? Dowiedzieliśmy się, że lekarz prezesa PiS jej nie wysyłał, a wczesne powikłania po operacji kolana, jaką przeszedł polityk, mogą być dwa.

Przeszedł operację kolana. Dzień później do domu Jarosława Kaczyńskiego przyjechała karetka, ale nie na sygnale. Wysiadło z niej dwoje ratowników, do których wyszedł ochroniarz prezesa PiS. Jak podał "Super Express", ratownicy przebywali u polityka około pół godziny.

O powody przyjazdu karetki do prezesa PiS chcieliśmy zapytać lekarza, który się nim opiekuje. - Pan profesor nie wysyłał karetki. Nie mamy wiedzy. Ciężko powiedzieć, o co mogło chodzić, bo jesteśmy tu, w szpitalu - usłyszeliśmy w sekretariacie lekarza.

W rozmowie z WP ortopeda Tomasz Kowalczyk wyjaśnia, że po operacji wszczepienia endoprotezy może dojść do wielu powikłań - wczesnych i późnych. Jeśli chodzi o te pierwsze, to możliwości są dwie - zapalenie żyły, zakrzepica żylna albo zakażenie.

Kulisy przyjazdu karetki do Kaczyńskiego nie są zaskakujące

Karetka przyjeżdża do pacjenta, kiedy zostaje wezwana. Inną opcją jest karetka transportowa, bez ekipy.

Kowalczyk podkreślił, że to normalne, że do pacjenta nie przyjeżdża karetką jego lekarz. Przyznał, że zdziwiłby się, gdyby było inaczej. Dodał, że jeśli karetka jechała bez sygnału, oznacza to, że nie było zagrożenia życia.