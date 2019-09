Kandydat PiS do Senatu: Stwórzmy system krajowego "bezpieczeństwa lekowego"

Taką propozycję zgłasza wybitny urolog, a jednocześnie kandydat PiS na senatora, prof. Piotr Radziszewski. System krajowego bezpieczeństwa lekowego ma zapobiegać kryzysom lekowym. Takim, z którym Polska zmagała się wiosną.

Jeśli chodzi o "mafie lekowe", to uprawiany przez nie proceder wyraźnie wyhamował. To za sprawą zmian w Prawie Farmaceutycznym przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Weszły w życie z końcem sierpnia. Zgodnie z nowymi regulacjami, inspektorzy GIF z policją czy funkcjonariuszami Straży Granicznej mogą nawet wyważyć drzwi do hurtowni, jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że w środku są leki przeznaczone na nielegalny wywóz za granicę. Do tej pory nie było to możliwe.