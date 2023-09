Kanada zbesztana przez mocarstwo. Na odległość. A Trudeau i Modi byli obok siebie

"Zagrażają społeczności indyjskiej"

Stosunki między dwoma krajami pozostają napięte. Jak podaje agencja Reutera, podczas szczytu G20 w New Delhi nie doszło do bezpośredniego spotkania między przedstawicielami Kanady oraz Indii. Zamiast tego Modi wydał oświadczenie nawiązujące do trwających protestów Sikhów. Zdaniem indyjskiego premiera przedstawiciele sikhizmu zagrażają indyjskiemu społeczeństwu mieszkającemu w Kanadzie, ponadto niszczą obiekty dyplomatyczne i zachęcają do aktów przemocy przeciwko dyplomatom.