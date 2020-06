Kanada. Justin Trudeau ukląkł podczas demostracji po śmierci George'a Floyda

Kanada. Manifestacje po śmierci George'a Floyda

W Ottawie w Kanadzie odbyły się w piątek 5 czerwca manifestacje po śmieci George’a Floyda. Do siedziby parlamentu Kanady przybył w tym czasie premier Justin Trudeau. Jak donosi CTVnews, premier nic nie mówił, ale kiwał głową i klaskał wystąpień mówców. Między innymi wtedy, gdy mówca mówił, że "nie ma podstaw do rasizmu”. Z kolei gdy mowa była o promowaniu miłości i sprawiedliwości, Justin Trudeau krzyknął "Amen”.

Jak przypomina CNN, piątkowy protest w Kanadzie został zorganizowany przez No Peace Until Justice. To jedno z wydarzeń, jakie w ostatnich dniach odbywają się na całym świecie po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda w ramach protestów przeciwko brutalności policji i rasizmowi.