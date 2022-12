Kampania "Tylko dwa słowa": nowotwory można w wielu przypadkach wyleczyć lub traktować jak choroby przewlekłe

"Dziesięć lat temu czuliśmy ogromną rozpacz, pustkę, strach przed tym, co będzie i jak to nasze życie będzie wyglądało oraz żal do losu, do świata za to, co się wydarzyło" - potwierdził Jarosław Bieniuk, mąż niezapomnianej aktorki Anny Przybylskiej, zmarłej na raka trzustki.