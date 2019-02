Kaja Godek o aborcji. "Jak stwierdzić, czy był gwałt?"

"Kobieta dowiaduje się zazwyczaj w 5 lub 6 tygodniu, że jest w ciąży" stwierdza w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Kaja Godek. "W tak krótkim czasie nie da się ustalić, czy dziecko rzeczywiście zostało poczęte w wyniku gwałtu (...) to fikcja" - dodaje.

Kaja Godek otwarcie krytykuje aborcję. Członkini zarządu fundacji "Życie i Rodzina" chce karać kobiety, które poddają się zabiegowi. "Nie wolno zabijać ludzi. To jest takie proste" - mówi w wywiadzie. Zapytana o usunięcie płodu ze stwierdzonymi wadami genetyczymi, Godek odpowiedziała że "najczęściej zabija się dzieci z zespołem Downa ". Na to schorzenie cierpi jedno z jej trójki dzieci.

Ostre słowa pod adresem polityków

Kaja Godek krytykuje w wywiadzie Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego obiwinia o "zamrożenie przez blisko rok" projektu "Stop Aborcji". Działaczka wzywa do jak najszybszej zmiany przepisów dot. aborcji, jeszcze w tej kadencji Sejmu. Godek uznaje, że jeśli politycy tego nie zrobią, to "druga kadencja będzie już tylko trwaniem".

Oberwało się też urzędującemu prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+, która ma być krokiem w stronę mniejszości seksualnych. Godek stwierdziła, że "homoseksualiści nie powinni pracować z dziećmi ponieważ jest to czynnik ryzyka". Dodała, że "nie życzy sobie, by do szkół wchodzili geje na etacie".